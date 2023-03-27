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NYT: Исходный код Twitter оказался в открытом доступе

NYT: Исходный код Twitter оказался в открытом доступе Часть исходного кода социальной сети Twitter была выложена в интернет и находилась в открытом доступе в течение нескольких месяцев.
ИКТ
27 марта 2023 г. 05:43
NYT: Исходный код Twitter оказался в открытом доступе

Часть исходного кода социальной сети Twitter была выложена в интернет и находилась в открытом доступе в течение нескольких месяцев.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, данные были доступны для пользователей на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub, утечку информации компания Twitter устранила лишь в пятницу. Понимания относительно того, как долго исходный код находился в открытом доступе, пока нет.

Помимо требования к GitHub удалить данные, Twitter через суд Северного округа штата Калифорния запросил у платформы данные пользователя, который опубликовал часть исходного кода, а также тех, кто его скачивал.

В Twitter ведется внутреннее расследование, в социальной сети предполагают, что человек, выложивший в Сеть исходный код, покинул компанию в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке NYT: “Twitter”in mənbə kodu ictimaiyyətə açıq qalıbmış”

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