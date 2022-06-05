Новый iPhone не попал в топ-50 смартфонов с лучшими аккумуляторами

Эксперты DxOMark протестировали работу аккумулятора в бюджетном смартфоне Apple iPhone SE (2022) и расположили его на 70-м месте в общем рейтинге автономности. Результаты теста были опубликованы на сайте портала.

Эксперты DxOMark протестировали работу аккумулятора в бюджетном смартфоне Apple iPhone SE (2022) и расположили его на 70-м месте в общем рейтинге автономности.

Как передает Report, результаты теста были опубликованы на сайте портала.

Отмечается, что батарея iPhone SE (2022) имеет небольшую емкость 2018 мАч - самую маленькую, которую тестировали эксперты DxOMark. Небольшой размер самого устройства оказал значительное влияние на автономность, из-за чего смартфон расположился на 70-м месте рейтинга с 51 общим баллом.

По словам специалистов, iPhone SE способен проработать полтора дня при умеренном использовании. На восполнение аккумулятора с помощью проводной зарядки мощностью 20 Вт потребуется 111 минут. При использовании беспроводной зарядки потребуется 191 минута.

Так, автономность iPhone SE (2022) была оценена на 33 балла из 100, зарядка на 72, а эффективность оценили на 98 баллов.

В общем рейтинге автономности новинка уступает iPhone 12 mini, который расположен на 64-м месте, 13 mini (55-е место), iPhone 13 (34-е место). Самым долгоживущим смартфоном Apple на данный момент является iPhone 13 Pro Max, который эксперты DxOMark поместили на 3-е место. Флагманский смартфон способен проработать до 68 часов, а на полную зарядку потребуется 131 минута.