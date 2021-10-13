Новые AirPods смогут измерять температуру тела и контролировать осанку

Компания Apple может превратить беспроводные наушники AirPods в медицинский аксессуар, способный отслеживать параметры организма и выступать в роли слухового аппарата.

Компания Apple может превратить беспроводные наушники AirPods в медицинский аксессуар, способный отслеживать параметры организма и выступать в роли слухового аппарата.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, новое поколение устройства получит датчики для измерения температуры тела человека, а также датчики движения, оповещающие пользователя о неправильной осанке. Ожидается, что может появиться новая версия AirPods, которая будет выступать в роли не только наушников, но и слухового аппарата для людей с легкой или средней степенью нарушения слуха.

Текущее поколение наушников AirPods Pro в последней версии прошивки получило функцию Conversation Boost, которая усиливает голос собеседника и подавляет посторонние шумы, улучшая слышимость.

Напомним, ранее компания Amazfit представила беспроводные TWS-наушники PowerBuds Pro, наделенные функциями контроля состояния здоровья пользователя. Аксессуар получил внутриканальные датчики сердечного ритма PPG, который отслеживает пульс, а также встроенный акселерометр, фиксирующий угол наклона шейных позвонков человека, для сохранения осанки.