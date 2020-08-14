О нас
Report Georgia

Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке 

Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке  Проект "İmla" - это система, распознающая речь и преобразовывающая ее с помощью искусственного интеллекта в текст или наоборот
ИКТ
14 августа 2020 г. 14:06
Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке 

Проект "İmla" - это система, распознающая речь и преобразовывающая ее с помощью искусственного интеллекта в текст или наоборот.

Как сообщает Report, целью проекта является совершенствование модели, способной с высокой точностью воспроизводить азербайджанский язык, и ее применение в соответствующих областях. Руководителем проекта является Тогрул Самед, главный инженер по искусственному интеллекту - Фарид Хазиев.

Авторы проекта утверждают, что в настоящее время посредством @ImlaYazBot можно преобразовывать звуки и файлы в текстовый формат с точностью до 85% :"Наша цель - повысить точность более чем на 95%. Мы планировали предложить данный проект в нескольких форматах, чтобы пользователи могли максимально воспользоваться нашими услугами. Эти услуги включают в себя Chrome addon и мобильное приложение.

Услуги будут предоставляться совершенно бесплатно. Воспользоваться ими можно посредством API. Для правильного распознавания речи мы обучаем искусственный интеллект каждому слову, каждому словосочетанию на нашем языке.

Так, в июле мы организовали конкурс под девизом "Окажи поддержку в обучении искусственного интеллекта родному языку". Наша цель состояла в том, чтобы поведать людям о проекте и приобщить их к увлекательному путешествию.

Конкурс проводился посредством @ImlaOxuBot в Telegram. В нем мог принять участие каждый, кто был старше 16 лет. Озвучивание слова или предложения давало право на участие в конкурсе. На конкурс принимались лишь верно озвученные задания, после чего участники поднимались в рейтинге лидеров".

По словам авторов проекта, учитывая проблемы, которые могут возникнуть в ходе проведения конкурса, условия были сформулированы заранее и допускались к участию лишь правильно озвученные задания:
"Отправленные озвучки автоматически направлялись на проверку системой. Участники имели возможность отслеживать общую и персональную статистику посредством сайта imla.az.

Первый конкурс проходил с 25 июня по 25 июля. Было зарегистрировано 1 663 участников, записаны 1 553-часовые задания, получены тексты объемом в более чем 69,3 миллиона символов. По окончании конкурса лица, попавшие в первую десятку, были удостоены призов. Победитель конкурса Нурлан Джафар получил iPhone 11, а призеры - Nafantano".

Как решались проблемы, возникшие в ходе первого опыта?

По словам авторов проекта, конкурс вызвал повышенный интерес. Наплыв пользователей обернулся возникновением ряда проблем:
"Основная проблема состояла в возникновении простоев и сбоев ввиду наплыва посетителей на сайт imla.az и @ImlaOxuBot в сети Telegram. Но все эти проблемы были устранены нашей командой в кратчайшие сроки.

Основной задачей, стоявшей перед нами, было повышение прозрачности и устранение жалоб пользователей. Важнейшее условие конкурса заключалось в том, что под одним именем мог участвовать лишь один участник. Однако в ходе обработки поступивших данных ТОП-10 участников стало понятно, что некоторые из них направили озвученные задания под разными именами. За несоблюдение условий эти участники были отстранены от конкурса. 

Другим не менее важным фактором была мотивация участников. Изначально приз конкурса - Iphone 11 предусматривался лишь для победителя. Однако при рассмотрении пожеланий участников стало понятно, что наличие одного приза отнюдь не побуждает людей к дальнейшему участию в конкурсе. После завершения конкурса посредством системы мы провели вторую проверку и связались с участниками, попавшими в первую десятку".

Планы на будущее

"По завершении длившегося месяц конкурса мы пришли к выводу о том, что длительность конкурса утомляет пользователей. Поэтому в будущем мы планируем проводить конкурсы на ежедневной основе", - отмечают авторы проекта. 

По задумке авторов, отныне участники, попавшие в ТОП-10, получат денежные призы. В последующих конкурсах количество призов будет увеличено, и всем участникам, занявшим места в первой сотне, будут вручены соответствующие награды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Innovation on speech recognition project in Azerbaijani language
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dilində nitqin tanınması layihəsi ilə bağlı yenilik var

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34

Последние новости

14:19
Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от COVID-19 у двух компаний Здоровье
14:11
ВидеоВ Южной Корее создали чехол, который сам относит смартфон на зарядку ИКТ
14:06
Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке  ИКТ
13:59
ВВП Евросоюза упал на рекордные 14% Финансы
13:48
Выпускники БВШН будут обучаться в магистратурах зарубежных вузов Наука и образование
13:29
Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти Энергетика
13:18
Из Азербайджана отправлены на родину еще 16 граждан Казахстана Инфраструктура
13:18
Хабиб Нурмагомедов задумался о завершении карьеры Индивидуальные
13:09
Британский боксер погиб в перестрелке Индивидуальные
13:04
В Азербайджане действуют 104 регистрационных отделения и домов бракосочетаний Происшествия
12:29
ФотоВ Шабране оштрафованы 9 велосипедистов Происшествия
12:06
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 300 В регионе
11:55
Число умерших от коронавируса в Армении превысило 800 В регионе
11:48
Кроссовки Джордана продали за 615 тыс. долларов США Это интересно
11:46
В России за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев COVID-19 В регионе
Вся новостная лента