Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке

Проект "İmla" - это система, распознающая речь и преобразовывающая ее с помощью искусственного интеллекта в текст или наоборот

Проект "İmla" - это система, распознающая речь и преобразовывающая ее с помощью искусственного интеллекта в текст или наоборот.

Как сообщает Report, целью проекта является совершенствование модели, способной с высокой точностью воспроизводить азербайджанский язык, и ее применение в соответствующих областях. Руководителем проекта является Тогрул Самед, главный инженер по искусственному интеллекту - Фарид Хазиев.

Авторы проекта утверждают, что в настоящее время посредством @ImlaYazBot можно преобразовывать звуки и файлы в текстовый формат с точностью до 85% :"Наша цель - повысить точность более чем на 95%. Мы планировали предложить данный проект в нескольких форматах, чтобы пользователи могли максимально воспользоваться нашими услугами. Эти услуги включают в себя Chrome addon и мобильное приложение.

Услуги будут предоставляться совершенно бесплатно. Воспользоваться ими можно посредством API. Для правильного распознавания речи мы обучаем искусственный интеллект каждому слову, каждому словосочетанию на нашем языке.

Так, в июле мы организовали конкурс под девизом "Окажи поддержку в обучении искусственного интеллекта родному языку". Наша цель состояла в том, чтобы поведать людям о проекте и приобщить их к увлекательному путешествию.

Конкурс проводился посредством @ImlaOxuBot в Telegram. В нем мог принять участие каждый, кто был старше 16 лет. Озвучивание слова или предложения давало право на участие в конкурсе. На конкурс принимались лишь верно озвученные задания, после чего участники поднимались в рейтинге лидеров".

По словам авторов проекта, учитывая проблемы, которые могут возникнуть в ходе проведения конкурса, условия были сформулированы заранее и допускались к участию лишь правильно озвученные задания:

"Отправленные озвучки автоматически направлялись на проверку системой. Участники имели возможность отслеживать общую и персональную статистику посредством сайта imla.az.

Первый конкурс проходил с 25 июня по 25 июля. Было зарегистрировано 1 663 участников, записаны 1 553-часовые задания, получены тексты объемом в более чем 69,3 миллиона символов. По окончании конкурса лица, попавшие в первую десятку, были удостоены призов. Победитель конкурса Нурлан Джафар получил iPhone 11, а призеры - Nafantano".

Как решались проблемы, возникшие в ходе первого опыта?

По словам авторов проекта, конкурс вызвал повышенный интерес. Наплыв пользователей обернулся возникновением ряда проблем:

"Основная проблема состояла в возникновении простоев и сбоев ввиду наплыва посетителей на сайт imla.az и @ImlaOxuBot в сети Telegram. Но все эти проблемы были устранены нашей командой в кратчайшие сроки.

Основной задачей, стоявшей перед нами, было повышение прозрачности и устранение жалоб пользователей. Важнейшее условие конкурса заключалось в том, что под одним именем мог участвовать лишь один участник. Однако в ходе обработки поступивших данных ТОП-10 участников стало понятно, что некоторые из них направили озвученные задания под разными именами. За несоблюдение условий эти участники были отстранены от конкурса.

Другим не менее важным фактором была мотивация участников. Изначально приз конкурса - Iphone 11 предусматривался лишь для победителя. Однако при рассмотрении пожеланий участников стало понятно, что наличие одного приза отнюдь не побуждает людей к дальнейшему участию в конкурсе. После завершения конкурса посредством системы мы провели вторую проверку и связались с участниками, попавшими в первую десятку".

Планы на будущее

"По завершении длившегося месяц конкурса мы пришли к выводу о том, что длительность конкурса утомляет пользователей. Поэтому в будущем мы планируем проводить конкурсы на ежедневной основе", - отмечают авторы проекта.

По задумке авторов, отныне участники, попавшие в ТОП-10, получат денежные призы. В последующих конкурсах количество призов будет увеличено, и всем участникам, занявшим места в первой сотне, будут вручены соответствующие награды.