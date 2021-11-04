Названы самые мощные Android-смартфоны

Xiaomi Black Shark 4S Pro оказался самым мощным смартфоном за октябрь по версии бенчмарка AnTuTu.
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По данным тестов Android-смартфонов, новый флагман Xiaomi оказался самым производительным девайсом на рынке. Xiaomi Black Shark 4S Pro имеет чип Snapdragon 888+, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Кроме возглавившего рейтинг гаджета в топ-3 попали Nubia Red Magic 6S Pro и Vivo iQOO 8 Pro.
Уточняется, что предыдущий лидер рейтинга - Xiaomi Black Shark 4 Pro - оказался на четвертой позиции топа. На пятом и шестом местах поместили Vivo X70 Pro+ и Asus ROG Phone 5s.
Все попавшие в топ-10 устройства работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 888+ и Snapdragon 888. "Это говорит о том, что Qualcomm по-прежнему доминирует в категории Android премиум-класса", - подчеркнули журналисты.