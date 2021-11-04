Названы самые мощные Android-смартфоны

Xiaomi Black Shark 4S Pro оказался самым мощным смартфоном за октябрь по версии бенчмарка AnTuTu.

Xiaomi Black Shark 4S Pro оказался самым мощным смартфоном за октябрь по версии бенчмарка AnTuTu.

Как передает Report, об этом сообщает издание Revü .

По данным тестов Android-смартфонов, новый флагман Xiaomi оказался самым производительным девайсом на рынке. Xiaomi Black Shark 4S Pro имеет чип Snapdragon 888+, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Кроме возглавившего рейтинг гаджета в топ-3 попали Nubia Red Magic 6S Pro и Vivo iQOO 8 Pro.

Уточняется, что предыдущий лидер рейтинга - Xiaomi Black Shark 4 Pro - оказался на четвертой позиции топа. На пятом и шестом местах поместили Vivo X70 Pro+ и Asus ROG Phone 5s.

Все попавшие в топ-10 устройства работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 888+ и Snapdragon 888. "Это говорит о том, что Qualcomm по-прежнему доминирует в категории Android премиум-класса", - подчеркнули журналисты.