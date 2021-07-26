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Названа причина объединения "Азермарки" и "Азерпочт"

Названа причина объединения "Азермарки" и "Азерпочт" Названа причина слияния ООО "Азермарка" и ООО "Азерпочт", принадлежащих Министерству транспорта, связи и высоких технологий.
ИКТ
26 июля 2021 г. 17:32
Названа причина объединения Азермарки и Азерпочт

Названа причина слияния ООО "Азермарка" и ООО "Азерпочт", принадлежащих Министерству транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, две структуры объединяются в соответствии с указом президента страны от 27 апреля 2021 года ”О совершенствовании управления в сфере цифровой трансформации", в том числе с учетом принципов корпоративного управления.

Это изменение направлено на оптимизацию деятельности некоторых учреждений, входящих и не входящих в структуру министерства, повышение эффективности и обеспечение общего использования ресурсов. Слияние позволит сэкономить на расходах, а также улучшить управление.

"Согласно мировой практике, в большинстве стран марки выпускает национальный почтовый оператор. В Азербайджане в роли национального почтового оператора выступает “Азерпочта", - заявило министерство.

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Версия на азербайджанском языке “Azərmarka”nın “Azərpoçt”a birləşdirilməsinin səbəbi açıqlanıb

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