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Назван способ защитить данные при сдаче смартфона в ремонт

Назван способ защитить данные при сдаче смартфона в ремонт Смартфон для современного человека больше, чем просто средство связи. В нем хранятся важные фото и видео, документы, контакты, а также доступ к банковским счетам
ИКТ
28 апреля 2021 г. 02:44
Назван способ защитить данные при сдаче смартфона в ремонт

Смартфон для современного человека больше, чем просто средство связи. В нем хранятся важные фото и видео, документы, контакты, а также доступ к банковским счетам. Поэтому стоит постоянно заботиться о защите собранных в нем данных от кражи, даже если телефон отдан в сервисный центр на ремонт: недобросовестные работники могут этим воспользоваться.

Как передает Report, об этом агентству "Прайм" рассказал ведущий эксперт в области информационных технологий Тимофей Ви.

Он напомнил, что первым делом следует серьезно отнестись к выбору надёжного сервисного центра. Один из критериев безопасности – готовность мастера выдать гарантийный талон

"Когда смартфон сломался, первым делом мы пытаемся найти ближайший пункт по починке телефона. Это действие не совсем верное: в первую очередь нужно обратить внимание на отзывы и репутацию сервиса или отдельно взятого мастера. Попробуйте узнать у знакомых, как и с каким результатом им чинили гаджеты. Если в центре ремонта просили передать пароли от устройства или оставить сим-карту, это должно насторожить", - предупредил специалист.

Он посоветовал перед тем, как отдавать телефон в руки мастеру, сделать резервную копию данных. Кроме того, нужно использовать сложные пароли на важные папки и приложения. "Если по каким-то причинам вы отдавали гаджет в ремонт без пароля, или назвали его мастеру, после возвращения телефона необходимо сменить все пароли доступа на устройстве, в том числе в каждое приложение, особенно это касается банковских", - отметил эксперт.

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