​Назначен новый глава аппарата министерства связи и высоких технологий

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Приказом министра связи и высоких технологий Рамина Гулузаде Али Иззат оглу Абдуллаев назначен на должность руководителя аппарата министерства. Об этом сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий.

А.Абдуллаев родился в 1979 году, окончил Академию государственного управления при президенте Азербайджанской Республики по специальности политическое управление и правоведение.

В 2001-2006 годах он занимал пост заведующего юридическим отделом Государственного комитета по вопросам имущества, с 2007 года - генеральным директором Центра по организации аукционов.