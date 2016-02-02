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    ​Назначен новый глава аппарата министерства связи и высоких технологий

    Новым главой аппарата стал Али Абдуллаев

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Приказом министра связи и высоких технологий Рамина Гулузаде Али Иззат оглу Абдуллаев назначен на должность руководителя аппарата министерства. Об этом сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий.

    А.Абдуллаев родился в 1979 году, окончил Академию государственного управления при президенте Азербайджанской Республики по специальности политическое управление и правоведение.

    В 2001-2006 годах он занимал пост заведующего юридическим отделом Государственного комитета по вопросам имущества, с 2007 года - генеральным директором Центра по организации аукционов. 

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