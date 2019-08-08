Назначен новый председатель Агентства по инновациям

​Назначен новый председатель Агентства по инновациям

8 августа, 2019 16:23

https://report.az/storage/news/8b461439afac06cad205e131075ca2e0/8733b81e-d440-46e0-adfd-b420463fef94_292.jpg Турал Керимли назначен председателем Агентства по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Об этом рассказал Report сам Керимли. Ранее Керимли занимал должность директора ООО "Парк высоких технологий".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: İnnovasiyalar Agentliyinə sədr təyin edilib

Читайте также