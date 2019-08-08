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Назначен новый председатель Агентства по инновациям

​Назначен новый председатель Агентства по инновациям

Турал Керимли назначен председателем Агентства по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Об этом рассказал Report сам Керимли.

Ранее Керимли занимал должность директора ООО "Парк высоких технологий".

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