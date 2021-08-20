NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США согласилось временно приостановить исполнение контракта по разработке лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, пос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США согласилось временно приостановить исполнение контракта по разработке лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, после того как принадлежащая Джеффу Безосу Blue Origin подала иск в федеральный суд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского космического ведомства.

По его данным, NASA согласилось добровольно приостановить действие контракта до 1 ноября. При этом первые слушания по делу в суде назначены на 14 октября.

Ранее информационный портал The Verge , Blue Origin в иске утверждает, что NASA ненадлежащим образом оценило ее предложение по строительству модуля. Компания уведомила судью, что будет добиваться приостановки исполнения контракта на время рассмотрения дела.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму 2,9 млрд долларов США на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем исполнение контракта было приостановлено до окончания разбирательства. В конце июля эта жалоба была отклонена.