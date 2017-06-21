Nar дал старт новой акции

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Nar и радио-проект Avtostop, под авторством ди-джея Турала Юсифова, запустили новую совместную акцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Nar, по условиям акции, победители конкурса, проводимого в рабочие дни в прямом эфире радио 106.3 FM c 17:00 по 20:00, награждаются особыми призами от Nar.

Те радиослушатели, кто успешно испытает свои знания в области правил дорожного движения, получают шанс выиграть высокоскоростной 4G-модем и 3 месяца бесплатного использования интернет-пакета Turbo 2XL от оператора Nar. Первыми победителями, успешно ответившими на вопросы конкурса, стали Ниджат Хамидли, Табриз Назирли, Ильгар Латиф-заде, Джумшуд Маммадов, Байрам Байрамлы и Магеррам Джаббаров.

Стоит отметить, что согласно уже сложившейся традиции, Nar регулярно поддерживает и спонсирует проведение различных образовательных конкурсов и интеллектуальных соревнований. Подробную информацию о других проектах, проводимых при поддержке Nar, можно получить на сайте nar.az.

Напомним, что компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6 000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 млн абонентов.