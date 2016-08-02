Nar-CityNet увеличил скорость интернета в два раза

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ С 1 августа Nar-CityNet увеличил в два раза скорость интернета на всех безлимитных тарифах.

Как сообщили Report в компании Nar, отныне абоненты смогут пользоваться более скоростным интернетом за ту же цену. Кроме того, в тарифах с трафиками Extreme-1 и Maxima объем интернет-трафика повысился более чем в 3 раза.

Всем новым абонентам, присоединившимся к услугам Nar-CityNet, наряду с более высокой скоростью, также предлагается бесплатное пользование интернетом в течение одного месяца. Кроме того, действующие абоненты, пользующиеся услугой ADSL Nar-CityNet, при подключении к услуге волоконно-оптического интернета в качестве подарка получают бесплатный роутер. Для этого абонентам нужно предварительно оплатить услуги интернета за первые 2 месяца пользования.

В настоящее время, Nar-CityNet предлагает на территории Баку и Абшеронского полуострова услуги скоростного стабильного интернета на основе технологий FTTB (Fiber to the Building – Фибер-оптика для зданий) и ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line –Асимметричная цифровая абонентская линия), а также цифровое TV (включая 50 HD каналов).