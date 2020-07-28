Найден способ взломать любой iPhone

По словам экспертов, уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне

Встроенная уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple позволяет обойти их защиту. Как передает Report, об этом сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.

Отмечается, что проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных.

Для взлома используется эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку устройства после десяти неверных попыток ввода пароля. В результате злоумышленник получает возможность подобрать код для разблокировки гаджета. Специалисты уточняют, что для взлома устройства хакеру необходимо получить физический доступ к устройству.

По словам экспертов, уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне.