Над американскими компаниями нависла угроза нападения хакеров

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В понедельник Федеральное бюро расследований США предупредило американский бизнес об угрозе кибернападения со стороны неизвестных хакеров. Сообщается, что информационные системы частных компаний могут стать жертвой вредоносной программы, которая уничтожает всю записанную на жестких дисках компьютеров информацию.

Специалисты предостерегают, что восстановить информацию, утраченную в результате кибернападения, будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно, передает ТАСС. Предпринимателям рекомендуют проявлять повышенную осторожность, усилить защиту своих информационных систем и максимально ограничить доступ к своим базам данных.

ФБР выступило с предупреждением вскоре после нападения хакеров на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment.

Как сообщалось, на минувшей неделе неизвестные кибервзломщики проникли в ее информационную систему и похитили оттуда несколько новых кинофильмов, которые вскоре после этого появились в свободном доступе на файлообменных сайтах, информирует Report со ссылкой на телеканал "РОССИЯ".