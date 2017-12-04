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    На новых удостоверениях личности в Азербайджане будут электронные подписи

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    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году удостоверения личности гражданам Азербайджана будут выдавать с электронной подписью.

    Как сообщает Report со ссылкой на замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмира Велизаде, электронные подписи на удостоверениях будут бесплатными.

    По его словам, с новыми удостоверениями личности станет возможно использование электронных услуг.

    Отметим, что подписи действительны до истечения 5-летнего срока действия этих удостоверений личности. В настоящее время электронные подписи в стране выдаются сроком на 3 года.

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