Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В связи с ликвидацией телефонных узлов, находящихся в подчинении ООО "Бакинская телефонная связь" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, на бакинских АТС начались сокращения.

Как сообщает Report, примерно половину работников увольняют, выплачивая компенсации в размере двух месячных зарплат.

По словам работников, их предупредили, что на каждом из телефонных узлов будут работать по 100 человек.

В министерстве не прокомментировали данную информацию.