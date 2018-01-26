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    На бакинских АТС начались сокращения

    Сотни людей потеряют работу

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В связи с ликвидацией телефонных узлов, находящихся в подчинении ООО "Бакинская телефонная связь" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, на бакинских АТС начались сокращения.

    Как сообщает Report, примерно половину работников увольняют, выплачивая компенсации в размере двух месячных зарплат.

    По словам работников, их предупредили, что на каждом из телефонных узлов будут работать по 100 человек.

    В министерстве не прокомментировали данную информацию. 

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