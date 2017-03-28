МТС продал свой бизнес в Узбекистане за 1 доллар

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Оператор МТС продал 50,01% в узбекской Universal Mobile Systems (UMS) правительству Узбекистана. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, МТС продал долю за символическую сумму в один доллар. Сделка состоялась в августе 2016 года.

Продажа произошла "по ряду причин", уточняет компания. Как сообщалось, в результате ухода с узбекского рынка МТС в отчетности за III квартал 2016 года отразил списание на сумму 2,7 млрд рублей.

Выход МТС из UMS может быть одним из условий урегулирования антикоррупционного расследования в отношении российской компании, якобы дававшей взятки узбекским структурам, связанным с дочерью президента страны Ислама Каримова.

Отметим, что МТС проработал на узбекском рынке менее двух лет.