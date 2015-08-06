Motorola получила 1 млрд. долларов инвестиций

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Производитель раций и радиосистем компания Motorola Solutions Inc, которая образовалась после отделения и продажи мобильного бизнеса, получила 1 млрд. долларов США от венчурного фонда Silver Lake, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Инвестиции позволят компании не просто продавать рации для службы спасения и полиции, а развить более широкофункциональную платформу коммуникаций в случае чрезвычайных ситуаций.

Motorola сможет расширить спектр своих компетенций в области более сложного программного обеспечения и оказания информационных услуг.