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    Motorola получила 1 млрд. долларов инвестиций

    Инвестиции позволят компании развить более широкофункциональную платформу коммуникаций

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Производитель раций и радиосистем компания Motorola Solutions Inc, которая образовалась после отделения и продажи мобильного бизнеса, получила 1 млрд. долларов США от венчурного фонда Silver Lake, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Инвестиции позволят компании не просто продавать рации для службы спасения и полиции, а развить более широкофункциональную платформу коммуникаций в случае чрезвычайных ситуаций.

    Motorola сможет расширить спектр своих компетенций в области более сложного программного обеспечения и оказания информационных услуг.

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