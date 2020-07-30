Минтранспорта будет работать в усиленном режиме в дни Гурбан байрамы

В дни праздника Гурбан байрамы население будет обеспечено бесперебойными транспортными, телекоммуникационными и почтовыми услугами

Министерство транспорта, связи и высоких технологий дало соответствующие поручения подведомственным структурам, объединениям и предприятиям связи, телекоммуникационным операторам по обеспечению населения на должном уровне транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, в том числе услугами интернета, мобильной связи и телерадиовещания в дни праздника.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В праздничные дни будут организованы дежурства и осуществлены меры по обеспечению населения бесперебойными и качественными транспортными и телекоммуникационными услугами, радио- и телевещанием, полному устранению повреждений кабелей и линий, исполнению рабочего графика почтовых отделений, приостановке профилактических, строительно-монтажных работ, усилению охраны объектов связи.

В праздничные дни центры обслуживания «Шебеке», расположенные в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше, будут работать с 9:00 до 17:00, а центр обслуживания "Шебеке" №1, расположенный на улице Узеира Гаджибейли, 72 – с 09:00 до 18:00.

В указанные дни расположенные в Баку почтовые отделения № 7, 10, 33, 66 почтового филиала №1; почтовые отделения № 9, 102, 111, 117 почтового филиала №2; почтовые отделения № 2, 34, 40, 104, 118, 119, 123, 132, 133, 142, 149 почтового филиала №3; почтовые отделения № 39, 42, 45, 77, 89, 90, 156 почтового филиала №4; почтовые отделения № 63, 3, 21, 80, 81, 83, 170 почтового филиала №5; почтовые отделения № 72, 8, 29, 52, 53, 54, 114, 115, 130 почтового филиала №6, а также отделы обслуживания клиентов в регионах будут работать с 10:00 до 17:00.

Граждан, столкнувшихся с той или иной проблемой, просим обращаться на "горячую линию" 1655 министерства и в соответствующие колл-центры структур. Также можно обратиться посредством официальных страниц министерства и соответствующих структур в Facebook.