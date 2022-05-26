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Министр: TEKNOFEST Azerbaijan - пример дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией

Министр: TEKNOFEST Azerbaijan - пример дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией "Фестиваль аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST проводится в Азербайджане, впервые за пределами Турции. Это пример дружбы и братства между нашими странами".
ИКТ
26 мая 2022 г. 12:05
Министр: TEKNOFEST Azerbaijan - пример дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией
Рашад Набиев

"Фестиваль аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST проводится в Азербайджане, впервые за пределами Турции. Это пример дружбы и братства между нашими странами".

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на открытии TEKNOFEST Azerbaijan.

Он отметил, что этот фестиваль предназначен для молодежи, а Азербайджан гордится ею, потому что именно они смогли освободить территории Азербайджана под командованием Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Он выразил уверенность, что молодежь Азербайджана также активно проявит себя и на фестивале.

По его словам, одним из самых зрелищных и интересных конкурсов фестиваля является хакатон Smart Karabakh.

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Версия на английском языке Minister: TEKNOFEST 2022 is example of Turkiye-Azerbaijan friendship and brotherhood
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “TEKNOFEST Azərbaycan” Türkiyə ilə dostluq və qardaşlıq nümunəsidir”

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