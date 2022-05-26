Министр: TEKNOFEST Azerbaijan - пример дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией

"Фестиваль аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST проводится в Азербайджане, впервые за пределами Турции. Это пример дружбы и братства между нашими странами".

"Фестиваль аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST проводится в Азербайджане, впервые за пределами Турции. Это пример дружбы и братства между нашими странами".

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на открытии TEKNOFEST Azerbaijan.

Он отметил, что этот фестиваль предназначен для молодежи, а Азербайджан гордится ею, потому что именно они смогли освободить территории Азербайджана под командованием Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Он выразил уверенность, что молодежь Азербайджана также активно проявит себя и на фестивале.

По его словам, одним из самых зрелищных и интересных конкурсов фестиваля является хакатон Smart Karabakh.