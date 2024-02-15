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Microsoft вложит $3,5 млрд в Германию

Microsoft вложит $3,5 млрд в Германию Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. намерен инвестировать 3,2 млрд евро в ближайшие два года в развитие инфраструктуры в Германии.
ИКТ
15 февраля 2024 г. 20:07
Microsoft вложит $3,5 млрд в Германию

Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. намерен инвестировать 3,2 млрд евро в ближайшие два года в развитие инфраструктуры в Германии.

Как передает Report со ссылкой на АР, об этом заявил президент компании Бред Смит.

Отмечается, что это самая большая единовременная инвестиция за 40-летнюю историю Microsoft в Германии. Она включает программу обучения искусственного интеллекта, которая имеет целью охватить до 1,2 млн человек.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал заявление компании Microsoft.

"Это действительно хорошая приверженность прогрессу, росту, современности и глобальной открытости как основе для этих возможностей", – прокомментировал новость Олаф Шольц.

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Версия на азербайджанском языке “Microsoft” Almaniyaya 3,5 milyard dollar sərmayə qoyacaq

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