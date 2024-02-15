Microsoft вложит $3,5 млрд в Германию

Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. намерен инвестировать 3,2 млрд евро в ближайшие два года в развитие инфраструктуры в Германии.

Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. намерен инвестировать 3,2 млрд евро в ближайшие два года в развитие инфраструктуры в Германии.

Как передает Report со ссылкой на АР, об этом заявил президент компании Бред Смит.

Отмечается, что это самая большая единовременная инвестиция за 40-летнюю историю Microsoft в Германии. Она включает программу обучения искусственного интеллекта, которая имеет целью охватить до 1,2 млн человек.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал заявление компании Microsoft.

"Это действительно хорошая приверженность прогрессу, росту, современности и глобальной открытости как основе для этих возможностей", – прокомментировал новость Олаф Шольц.