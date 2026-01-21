Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Microsoft: Уровень использования ИИ в Азербайджане вырос до 15,5%

    ИКТ
    • 21 января, 2026
    • 19:52
    Microsoft: Уровень использования ИИ в Азербайджане вырос до 15,5%

    Уровень использования искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджане повысился во второй половине 2025 года до 15,5%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет "Глобальное применение искусственного интеллекта в 2025 году: расширяющийся цифровой разрыв", подготовленный Microsoft AI Economy Institute.

    По его данным, указанный показатель в первой половине прошлого года составлял 14,2%.

    В отчете подчеркивается, что, несмотря на рост применения ИИ в глобальном масштабе, цифровой разрыв между странами и регионами продолжает сохраняться.

    Так, во второй половине 2025 года уровень использования ИИ в Грузии составил 18,2% (в первой половине прошлого года этот показатель составлял 17,3%), в Турции - 14,6% (13,4%), в Казахстане - 13,7% (12,7%), в России - 8% (7,6%), в Армении - 6,6% (6,2%), а в Узбекистане - 6,3% (5,7%).

    Отметим, что в отчете показатель использования ИИ рассчитан на основе доли населения, использующего генеративные ИИ-продукты. При расчетах были учтены данные Microsoft, а также показатели доступа стран к интернету и численности населения.

    Microsoft искуственный интеллект уровень применения Азербайджан
    "Microsoft": Azərbaycanda süni intellektdən istifadə səviyyəsi 15,5 %-ə yüksəlib

    Последние новости

    20:11

    Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режиме

    Наука и образование
    20:03

    Азербайджан и Молдова обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества

    Бизнес
    20:03

    В ряде районов Баку временно отключат газ

    Энергетика
    20:02
    Фото

    Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании

    Наука и образование
    19:52

    Microsoft: Уровень использования ИИ в Азербайджане вырос до 15,5%

    ИКТ
    19:48
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    19:43

    Moody`s: Госдолг Азербайджана в 2026-2027гг не превысит 24% ВВП

    Финансы
    19:35

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    19:34

    Moody`s: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026г составит 5% ВВП

    Финансы
    Лента новостей