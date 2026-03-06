Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Джейхун Байрамов: С молдавским коллегой мы оценили ситуацию на Ближнем Востоке

    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:24
    Джейхун Байрамов: С молдавским коллегой мы оценили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министры иностранных дел Азербайджана и Молдовы Джейхун Байрамов и Михай Попшой провели оценку ситуации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом Джейхун Байрамов заявил на совместном с молдавским коллегой брифинге для прессы в Баку.

    "Молдова активно присоединилась ко многим инициативам Азербайджана в сфере климатической дипломатии. В ходе сегодняшних обсуждений я также проинформировал своего коллегу о процессах, связанных с соседними странами. Я рассказал ему о состоянии армяно-азербайджанских отношений и наших ожиданиях. Кроме того, мы обменялись мнениями по вопросам восстановления и реконструкции в Карабахе, а также возвращения людей", - отметил Дж.Байрамов.

    По его словам, стороны оценили ситуацию на Ближнем Востоке. "Я также проинформировал его о вчерашней атаке дронов со стороны Ирана в направлении Нахчывана, в результате которой пострадали четыре гражданина Азербайджана", - подчеркнул глава МИД.

    Джейхун Байрамов Михай Попшой эскалация на Ближнем Востоке Удар по аэропорту Нахчывана
    Nazir: Moldovalı həmkarımla Yaxın Şərqdəki vəziyyəti qiymətləndirdik
    Jeyhun Bayramov: 'My Moldovan colleague and I assessed situation in Middle East'
    Ты - Король

    Последние новости

    13:51

    Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дронов

    Внешняя политика
    13:49

    Байрамов: Свыше 50 стран обратились к Азербайджану для эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    13:48
    Фото

    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    13:48

    Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты - ДОПОЛНЕНО

    Другие
    13:37

    Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана

    В регионе
    13:36

    Президент: Осуждение Пакистаном теракта Ирана против Азербайджана - отражает дружбу наших стран

    Внешняя политика
    13:36

    Пакистан исключил возможность переговоров с Афганистаном

    Другие страны
    13:35

    Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в Кишинев

    Внешняя политика
    13:33

    Попшой: Кишинев заинтересован в сотрудничестве с Баку по поставкам газа и зеленой энергии

    Внешняя политика
    Лента новостей