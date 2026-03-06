Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан и Молдова обсуждают расширение товарооборота

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:17
    Азербайджан и Молдова обсуждают расширение товарооборота

    Азербайджан и Молдова обсуждают увеличение товарооборота и расширение экономического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку вместе с молдавским коллегой Михаем Попшоем.

    Байрамов отметил, что экономический потенциал сотрудничества между двумя странами остается высоким и данный вопрос также был поднят в ходе сегодняшних переговоров двух министров.

    "Мы обсудили увеличение товарооборота между Азербайджаном и Молдовой, а также взаимные инвестиции. Были затронуты несколько направлений сотрудничества, среди которых особое внимание уделено энергетическому сектору", - отметил Байрамов.

    Он подчеркнул, что стороны положительно оценили существующий опыт поставок азербайджанского газа в Молдову. При этом расширение географии экспорта азербайджанского газа в последние годы открывает новые перспективы для более широкого сотрудничества.

    Азербайджанский министр также сообщил, что стороны обсудили широкий потенциал Среднего коридора, Свободную экономическую зону "Алят" и другие вопросы.

    Наряду с этим глава МИД отметил, что в отношениях между двумя странами уделяется внимание и гуманитарной сфере, добавив, что существуют большие перспективы в таких областях, как культура, образование, спорт и наука.

    Байрамов подчеркнул, что открытие с 2023 года авиарейса Баку-Кишинев стало дополнительным стимулом в азербайджано-молдавских отношениях.

    Глава ведомства также отметил, что сотрудничество двух стран на международных платформах находится на высоком уровне. "В этом ряду мы можем назвать ОБСЕ, ООН и другие международные организации", - сказал он.

    Azərbaycan və Moldova arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması müzakirə olunub
    Azerbaijan and Moldova discuss boosting trade turnover
