Microsoft представила новый Windows 10

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Корпорация Microsoft представила новую операционную систему Windows 10.

Выступивший на презентации руководитель отдела разработки Windows Терри Майерсон отметил, что корпорация Microsoft определила области, в которых необходимы улучшения – это мобильность, доверие и естественное взаимодействие. По его словам, Windows 10 является сервисом, а не операционной системой, способным взаимодействовать с любыми устройствами. Для пользователей Windows Phone 8.1, Windows 8, Windows 7 обновление до Windows 10 будет бесплатным в течение года.

Представитель корпорации рассказал, что Microsoft вернула стартовое меню "Пуск", и в новой версии ОС оно может растягиваться на весь экран, однако при желании его можно свернуть до небольших размеров, как в Windows 7.

Существенным нововведением в новой версии ОС стала поддержка голосового помощника Cortana на всех устройствах. Особенностью помощника является его обучаемость и персонализация – в ходе взаимодействия с пользователем Cortana собирает о нем информацию и использует ее для более успешного взаимодействия в дальнейшем.

Еще одним нововведением стал браузер Spartan, анонсированный ранее. Одна из его основных особенностей – возможность оставлять заметки на страницах в режиме браузера. Их можно сохранить или воспользоваться электронной почтой или одной из социальных сетей, чтобы поделиться ими. Кроме того, в Spartan также встроен голосовой помощник Cortana.

По-настоящему инновационным продуктом на презентации Microsoft стали очки дополненной реальности. Устройство, проецирующее на сетчатку голографические изображения, получило название HoloLens. Специально для очков была разработана программа HoloStudio, позволяющая обмениваться созданными пользователями 3D-объектами с другими пользователями, а также с помощью 3D-принтера распечатать получившиеся изображения.