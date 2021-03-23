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Microsoft отозвала вызывающее проблемы обновление

Microsoft отозвала вызывающее проблемы обновление Microsoft остановила отправку очередного исправляющего проблемы Windows обновления из-за ошибок
ИКТ
23 марта 2021 г. 19:31
Microsoft отозвала вызывающее проблемы обновление

Microsoft остановила отправку очередного исправляющего проблемы Windows обновления из-за ошибок.

Как передает Report, об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что срочный апдейт KB5001649, недавно выпущенный компанией, отозван. Пытающиеся установить его пользователи сталкиваются с ошибкой. Ряду обладателей лицензионных копий ОС Microsoft уже отправила новый патч. Отзыв обновления связывают с проблемами, которые оно может вызвать: в частности, некоторые пользователи пожаловались на поломку операционной системы после установки апдейта.

В материале говорится, что инсталлировать KB5001649 невозможно, так как встроенная системная утилита не может получить обновление с серверов Microsoft. Журналисты считают, что в ближайшее время специалисты корпорации подготовят новый апдейт для всех пользователей.

Описанный патч должен был исправить проблемы, связанные с печатью документов. В середине марта представители Microsoft признали, что у части пользователей может возникнуть сбой при печати посредством офисной техники. В некоторых случаях проблема вызывает «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD).

О ломающем Windows обновлении пользователи ОС рассказали в начале марта. Сбой происходит при использовании принтеров и МФУ производства Kyocera, Ricoh, Zebra и других компаний.

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