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Microsoft и OpenAI хотят создать суперкомпьютер с ИИ за $100 млрд

Microsoft и OpenAI хотят создать суперкомпьютер с ИИ за $100 млрд Американские IT-компании Microsoft и OpenAI обсуждают возможность создания уникального дата-центра, который станет платформой для суперкомпьютера с искусственным интеллектом (ИИ).
ИКТ
31 марта 2024 г. 18:06
Microsoft и OpenAI хотят создать суперкомпьютер с ИИ за $100 млрд

Американские IT-компании Microsoft и OpenAI обсуждают возможность создания уникального дата-центра, который станет платформой для суперкомпьютера с искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники.

По их данным, проект носит кодовое название Stargate. Бюджет проекта источники оценивают в $100 млрд. Финансирование возьмет на себя Microsoft, а OpenAI будет отвечать за создание и поддержку ИИ. Запуск Stargate запланирован на 2026 год.

The Information пишет, что Stargate станет одним из нескольких масштабных дата-центров, которые Microsoft планирует создать совместно с OpenAI. При этом он будет самым крупным, мощным и дорогим. Запуск первого суперкомпьютера из этой группы запланирован на 2026 год. Он также будет связан с исследованиями в области ИИ.

Предполагается, что ИИ на базе суперкомпьютеров сможет решать более сложные задачи, чем традиционные дата-центры.

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