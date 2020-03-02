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Microsoft Azerbaijan рекомендует использовать Windows 10

​Microsoft Azerbaijan рекомендует использовать Windows 10
© google.az

В Азербайджане 40% пользователей компьютеров используют операционную систему Windows 7.

Как сообщает Report, об этом рассказал новый главный менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев.

По его словам, в настоящее время компания информирует пользователей о том, что прекращает техническую поддержку данной системы: "Как вы знаете, с 14 января этого года Windows 7 не поддерживается. Кроме того, на компьютерах, выпущенных 5-7 лет назад, невозможно активировать все функции Windows 10. Современные компьютеры оснащены чипами TPM, новыми функциями распознавания, что позволяет использовать все функции безопасности Windows 10. На старых компьютерах таких возможностей нет. Поэтому мы рекомендуем рассматривать это как инвестиции, заменять свои компьютеры на новые". 

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