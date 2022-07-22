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Между технопарками Азербайджана и Турции подписан протокол о сотрудничестве

Между технопарками Азербайджана и Турции подписан протокол о сотрудничестве Подписан протокол о сотрудничестве между ООО "Парк высоких технологий" (ПВТ) при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), и "Технопарком Каппадокии", функционирующим при Университете Невшехир Гаджи Бекташ Вели в Турции.
ИКТ
22 июля 2022 г. 17:35
Между технопарками Азербайджана и Турции подписан протокол о сотрудничестве

Подписан протокол о сотрудничестве между ООО "Парк высоких технологий" (ПВТ) при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), и "Технопарком Каппадокии", функционирующим при Университете Невшехир Гаджи Бекташ Вели в Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в ПВТ.

Документ подписали генеральный директор компании, доктор философии по экономике Васиф Аббасов и гендиректор "Технопарка Каппадокии" Бильгин Язлык.

Основной целью протокола является установление прочного сотрудничества между двумя учреждениями, внесение важного вклада в технологическое развитие Азербайджана и Турции путем реализации многосторонних проектов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin texnoloji parkları əməkdaşlıq protokolu imzalayıb

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