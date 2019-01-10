Бакинский офис Mastercard распространил заявление в связи с ребрендингом

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Бакинский офис международной платежной системы MasterCard распространил заявление в связи с ребрендингом логотипа.

Как сообщает Report со ссылкой на офис, по информации, название компании исчезнет из логотипа, в нем останутся только два пересекающих круга.

"80% людей узнают символ MasterCard, поэтому мы готовы сделать следующий шаг в направлении развития бренда", - сказал Раджа Раджаманнар, директор по маркетингу и коммуникациям MasterCard.

Пересекающиеся круги красного и желтого цвета вот уже более 50 лет являются символом бренда MasterCard.

"Мы живем в эпоху, когда символы говорят больше, чем слова. С момента своего создания в 1966 году MasterCard была представлена двумя пересекающимися кругами - желтым и красным. Сейчас она входит в число элитных брендов, представленных символами, а не названием", - сказал графический дизайнер, партнер в международной дизайн-студии Pentagram Майкл Берут.

Напомним, что вMasterCard объявил о смене логотипа 7 января.