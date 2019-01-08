Mastercard уберет название из своего логотипа

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Американская компания Mastercard сообщила об изменении своего логотипа, в результате чего с изображения исчезнет ее название.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление в понедельник размещено на официальном сайте корпорации.

"Пересекающиеся желтый и красный круги, которые знакомы всем как символ Mastercard, будут теперь наноситься на карты сами по себе в качестве эмблемы платежной системы как в реальном, так и в виртуальном мирах, также они появятся на всех объектах, спонсорами которых является компания", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый дизайн позволит американской корпорации "более органично" функционировать в интернете.

Глава отдела маркетинга Mastercard Раджа Раджаманнар указал, что подобные изменения связаны со стремлением современного мира к простоте. По его словам, руководство компании решило изменить логотип после того, как 80% опрошенных клиентов положительно отреагировали на возможные перемены.

Компания Mastercard является транснациональной финансовой корпорацией, это международная платежная система. Она объединяет клиентов, правительства и финансовые учреждения в 210 странах мира.