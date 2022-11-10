Маск рассказал о возможности запуска функции перевода денег в Twitter

Новый владелец соцсети миллиардер Илон Маск высказал идею перевода денежных средств через Twitter. Так, если пользователь заплатил 8 долларов за верификацию и подписку в соцсети, это будет означать, что он "авторизован в платежной системе" платформы.

Новый владелец соцсети миллиардер Илон Маск высказал идею перевода денежных средств через Twitter. Так, если пользователь заплатил 8 долларов за верификацию и подписку в соцсети, это будет означать, что он "авторизован в платежной системе" платформы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Маск заявил во время обсуждений с рекламодателями.

По его словам, пользователи смогут в любой момент выйти из системы и вывести деньги со счета в соцсети, если привязали свой аккаунт к банковскому счету.

Отметим, что 28 октября 2022 года Маск официально купил соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. Сооснователь PayPal, владелец Tesla и SpaceX сделал это спустя шесть месяцев после своего первоначального предложения о покупке платформы.