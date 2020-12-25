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Маск о создании холдинга, объединяющего Tesla и SpaceX

Маск о создании холдинга, объединяющего Tesla и SpaceX Предприниматель Илон Маск положительно оценил идею создания холдинга, который мог бы объединить все принадлежащие ему компании.
ИКТ
25 декабря 2020 г. 05:43
Маск о создании холдинга, объединяющего Tesla и SpaceX
Илон Маск

Предприниматель Илон Маск положительно оценил идею создания холдинга, который мог бы объединить все принадлежащие ему компании.

Как передает Report, об этом миллиардер написал в Twitter, комментируя соответствующее предложение блогера Дэйва Ли.

Ли высказал идею создания холдинговой компании X, по отношению к которой полностью или частично принадлежащие Маску Tesla, SpaceX, The Boring Company и Neuralink станут дочерними предприятиями. "Илон, что ты думаешь об этом?", - написал блогер. Маск прокомментировал публикацию Ли, назвав изложенную им концепцию "хорошей идеей".

По последним оценкам журнала Forbes, состояние Маска составляет 147 млрд долларов США. Он занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.

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