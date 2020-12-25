Маск о создании холдинга, объединяющего Tesla и SpaceX

Предприниматель Илон Маск положительно оценил идею создания холдинга, который мог бы объединить все принадлежащие ему компании.

Предприниматель Илон Маск положительно оценил идею создания холдинга, который мог бы объединить все принадлежащие ему компании.

Как передает Report, об этом миллиардер написал в Twitter , комментируя соответствующее предложение блогера Дэйва Ли.

Ли высказал идею создания холдинговой компании X, по отношению к которой полностью или частично принадлежащие Маску Tesla, SpaceX, The Boring Company и Neuralink станут дочерними предприятиями. "Илон, что ты думаешь об этом?", - написал блогер. Маск прокомментировал публикацию Ли, назвав изложенную им концепцию "хорошей идеей".