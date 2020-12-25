Маск о создании холдинга, объединяющего Tesla и SpaceX

Предприниматель Илон Маск положительно оценил идею создания холдинга, который мог бы объединить все принадлежащие ему компании.
Как передает Report, об этом миллиардер написал в
Ли высказал идею создания холдинговой компании X, по отношению к которой полностью или частично принадлежащие Маску Tesla, SpaceX, The Boring Company и Neuralink станут дочерними предприятиями. "Илон, что ты думаешь об этом?", - написал блогер. Маск прокомментировал публикацию Ли, назвав изложенную им концепцию "хорошей идеей".
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