Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Марияна Куюнджич: ЕС стремится устранить цифровые разрывы и укрепить безопасную инфраструктуру

    ИКТ
    • 18 ноября, 2025
    • 16:56
    Марияна Куюнджич: ЕС стремится устранить цифровые разрывы и укрепить безопасную инфраструктуру

    Европейский союз (ЕС) стремится устранить цифровые разрывы, обеспечить надежную и безопасную инфраструктуру, а также раскрывать технологический потенциал во всех регионах, в том числе при поддержке европейских решений.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на пленарном заседании Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

    "Сегодня наша работа становится сложнее. Многосторонняя дипломатия сталкивается с серьезными вызовами, а цифровые технологии могут использоваться как инструмент геополитического влияния. В условиях поляризованного и фрагментированного мира наша совместная деятельность имеет решающее значение, чтобы ИКТ и цифровая трансформация оставались частью глобального цифрового порядка, основанного на правилах и фундаментальных правах", - отметила М. Куюнджич.

    Она подчеркнула, что для Европейского союза технологии никогда не являются самоцелью: они служат инструментом социального единства, экономического развития, защиты прав человека и укрепления демократических принципов, что отражено в международной цифровой стратегии ЕС.

    "WTDC-25 - ключевая возможность объединить усилия для преодоления цифровых разрывов и использования ИКТ во благо экономического и социального развития: обеспечить подключение сельских районов, поддержать устойчивое сельское хозяйство и справедливую торговлю, создать равные возможности для девушек и женщин. Именно так ИКТ способны менять жизнь миллионов людей", - добавила посол ЕС.

    М. Куюнджич также поблагодарила Азербайджан за организацию конференции "в таком прекрасном месте и красивом городе Баку".

    WTDC-25 ЕС Марияна Куюнджич
    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"
    Envoy: EU aims to close digital divides and boost secure infrastructure

    Последние новости

    18:09

    В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в Азербайджане

    Внутренняя политика
    17:58

    Новое здание Центра управления заповедниками в Лахидже сдадут в эксплуатацию к концу года

    Туризм
    17:58

    Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:56

    Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности

    В регионе
    17:43

    Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы

    Финансы
    17:41

    Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Японии

    Другие страны
    17:41
    Фото

    Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:40

    Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия

    Финансы
    17:31

    Мерсьер: Финансовая поддержка ПА будет напрямую связана с реформами

    Другие страны
    Лента новостей