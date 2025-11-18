Марияна Куюнджич: ЕС стремится устранить цифровые разрывы и укрепить безопасную инфраструктуру

Европейский союз (ЕС) стремится устранить цифровые разрывы, обеспечить надежную и безопасную инфраструктуру, а также раскрывать технологический потенциал во всех регионах, в том числе при поддержке европейских решений.

Как сообщает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на пленарном заседании Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

"Сегодня наша работа становится сложнее. Многосторонняя дипломатия сталкивается с серьезными вызовами, а цифровые технологии могут использоваться как инструмент геополитического влияния. В условиях поляризованного и фрагментированного мира наша совместная деятельность имеет решающее значение, чтобы ИКТ и цифровая трансформация оставались частью глобального цифрового порядка, основанного на правилах и фундаментальных правах", - отметила М. Куюнджич.

Она подчеркнула, что для Европейского союза технологии никогда не являются самоцелью: они служат инструментом социального единства, экономического развития, защиты прав человека и укрепления демократических принципов, что отражено в международной цифровой стратегии ЕС.

"WTDC-25 - ключевая возможность объединить усилия для преодоления цифровых разрывов и использования ИКТ во благо экономического и социального развития: обеспечить подключение сельских районов, поддержать устойчивое сельское хозяйство и справедливую торговлю, создать равные возможности для девушек и женщин. Именно так ИКТ способны менять жизнь миллионов людей", - добавила посол ЕС.

М. Куюнджич также поблагодарила Азербайджан за организацию конференции "в таком прекрасном месте и красивом городе Баку".