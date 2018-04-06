"Лаборатория Касперского" представила новое решение

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Лаборатория Касперского" представила корпоративное решение нового поколения для моментального выявления угроз и реагирования на киберинциденты на конечных устройствах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на бакинское представительство компании.

Продукт Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR) непрерывно отслеживает любые аномалии и подозрительные процессы на рабочих местах сотрудников, представляет все собранные данные в удобном визуализированном виде, распознаёт угрозы и реагирует на инциденты. Таким образом, решение в значительной степени автоматизирует процесс поиска вредоносного ПО и вторжений в корпоративную сеть, сводя время ответной реакции на угрозу к минимуму.

Компонент Kaspersky EDR тесно интегрирован с платформой для защиты от целевых атак Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Скорость реакции на угрозы сегодня важна как никогда. По данным исследования "Лаборатории Касперского", позднее распознавание киберинцидента и отсутствие визуального контроля над конечными устройствами, через которые и проникает абсолютное большинство угроз, оборачивается для компании значительным финансовым ущербом - вплоть до 977 тысяч долларов в случае несвоевременно выявленной целевой атаки, например. При этом целевые атаки в подавляющем большинстве случаев протекают незаметно для компании на протяжении минимум полугода, и этому способствуют два фактора. Во-первых, поиск скрытых угроз до сих пор осуществляется вручную специалистами по информационной безопасности, выискивающими аномалии среди огромных массивов данных. А во-вторых, даже в случае обнаружения подозрительной активности в системе IT-специалисты внутри организации не всегда могут оценить степень её опасности, поскольку для этого нужны глубокие знания в смежной для них области информационной безопасности и анализа ПО, в частности навыки обратной разработки, цифровой криминалистики и др.

Kaspersky EDR позволит принципиально изменить ситуацию. В этом решении реализован гибкий и интеллектуальный подход к автоматическому распознаванию любых угроз (в том числе ещё неизвестных), а также своевременному и наиболее адекватному реагированию на них для предотвращения возможного ущерба и негативных последствий для организации. При этом всё управление осуществляется с помощью единого интерфейса.