"Лаборатория Касперского" обозначила ключевые киберугрозы в Азербайджане в 2018 году

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По данным "Лаборатории Касперского", в 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих устройствах столкнулись чуть более половины (50,1%) азербайджанских пользователей, а 36% подверглись атакам в интернете.

Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

Помимо этого, всего за год в Азербайджане защитными решениями "Лаборатории Касперского" было заблокировано 1 079 667 уникальных вредоносных ссылок.

Что касается угроз для мобильных устройств, то в течение 2018 года с ними столкнулся каждый двадцатый пользователь в Азербайджане (6,4%). Также решениями "Лаборатории Касперского" были заблокированы 12 298 уникальных вредоносных установочных пакетов, в том числе 1 269 банковских троянцев.

При этом наиболее заметным по количеству атак с видом вредоносного ПО, с которым столкнулись азербайджанцы за прошедший год, стали криптомайнеры – атакам этого вида зловредов подверглось 10,2% пользователей.

"Цифровые технологии делают жизнь людей более удобной и открывают множество возможностей, но параллельно возникают и новые риски, особенно, если вопросам кибербезопасности не уделяется должное внимание. Злоумышленники наряду с атаками на мобильные устройства определили для себя новые цели – криптовалюты и финансовые системы на блокчейне. Именно поэтому очень важно уже сегодня задуматься о возможных последствиях киберинцидентов и способах их предотвращения", – отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

Для защиты от киберугроз "Лаборатория Касперского" рекомендует придерживаться нескольких основных правил: не переходите по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или SMS; регулярно устанавливайте обновления для операционной системы и приложений; устанавливайте приложения только из официальных магазинов; используйте сложные и разные пароли для всех учётных записей; регулярно копируйте важные данные со своего устройства в облако, на USB-флешку или жёсткий диск; не давайте приложениям доступ к тем функциям, которые им не нужны; установите надёжное защитное решение, в том числе и на мобильные устройства.