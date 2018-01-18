"Лаборатория Касперского" нашла мощное шпионское ПО, подслушивающее разговоры пользователей

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили сложное многофункциональное ПО для целенаправленной слежки с помощью мобильных устройств.

Об этом сообщили Report в компании.

Вредоносный имплант, получивший название Skygofree, активен по меньшей мере с 2014 года и содержит некоторые функции, которые никогда не встречались в мобильных зловредах ранее. К примеру, Skygofree способен "подслушивать" разговоры и улавливать звук, как только девайс окажется в конкретном месте, интересующем злоумышленников. Помимо этого, он может красть сообщения в мессенджере WhatsApp и подключать устройство к Wi-Fi сети, которую контролируют атакующие. Всего специалисты насчитали в нем 48 различных функций.

Skygofree также способен делать фотографии и снимать видео, перехватывать телефонные звонки и SMS, собирать информацию о местоположении, событиях в календаре и данные, хранящиеся в памяти устройства. В этом шпионском ПО есть даже специальная функция, которая позволяет обходить технологию энергосбережения, разработанную одним из ведущих производителей мобильных устройств: имплант добавляет себя в список защищенных приложений, благодаря чему при выключении экрана его работа не сворачивается автоматически.

Несмотря на то, что Skygofree ориентирован в первую очередь на мобильные устройства, исследователи также обнаружили несколько модулей для платформы Windows.

"Мобильных зловредов столь высокого уровня крайне сложно обнаружить и заблокировать, так что злоумышленники могут развернуть масштабную слежку, даже не вызывая подозрения у пользователей. Проанализировав код этого ПО и всю связанную с ним инфраструктуру, мы можем с большой долей уверенности сказать, что за ним стоит итальянская IT-компания, разрабатывающая решения для слежки, аналогичная Hacking Team", – отметил Алексей Фирш, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".

Защитные решения "Лаборатории Касперского" детектируют версии Skygofree для Android как HEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.a и HEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.b, а образцы для Windows как UDS:DangerousObject.Multi.Generic.