Купившие смартфон Samsung у Nar получат часть стоимости телефона обратно на баланс

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Nar представил совершенно новую кампанию под названием "Смарт баланс". Этим специальным предложением можно воспользоваться, посетив центр продаж и обслуживания оператора по адресу М.Джафаров, 3005. Так, каждый абонент Nar, который приобретет смартфон в центре, расположенном рядом со стацией метро "Мемар Аджеми", сможет получить определенную часть стоимости телефона обратно.

При покупке телефона Samsung J3 на баланс номера Nar абонента будет возвращено 19 манатов, в то время как абоненты, купившие телефон Samsung J5, получат на баланс номера сумму, равную 36 манатам. Возврат средств на баланс номера Nar осуществляется в течение 24 часов после покупки смартфона.

Более подробную информацию о тарифах, продуктах, услугах и кампаниях оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).