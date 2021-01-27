Критерии для стартапов в Азербайджане должны быть пересмотрены

В последние годы различные структуры в Азербайджане стали придавать особое значение поддержке инновационных проектов, стартапов. Среди таких шагов - введение налоговых льгот для стартапов в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, утве

В последние годы различные структуры в Азербайджане стали придавать особое значение поддержке инновационных проектов, стартапов. Среди таких шагов - введение налоговых льгот для стартапов в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, утверждение сертификата стартапа Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, а также создание ряда соответствующих структур.

Report обсудил с ИКТ-специалистом Эльвином Аббасовым вопросы, связанные с тем, какие шаги должны предпринять государственные структуры и бизнес в Азербайджане в период, когда стартап-движение набирает обороты во всем мире и нашей стране.

- Несколько лет назад у вас было предложение правительству о создании национальных альтернативных интернет-ресурсов. Сколько средств нужно для реализации этого проекта?

- Некоторые проекты имеют бизнес-цель. Есть руководители компаний, инвесторы, которые вкладывают в них средства. Считается, что эта сеть через несколько лет добьется успеха и станет прибыльной. Но есть некоторые проекты, которые необходимы. Когда вы предлагаете эти проекты некоторым государственным структурам, следует помнить, что они рассчитаны на будущие цели. Здесь нужны дальновидные люди, которые осознают, что создание этих альтернатив ориентировано на будущее. Для этого у государства есть много рычагов. К примеру, в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий находятся такие структуры, как Информационно-вычислительный центр (ИКЦ), “Azintelecom”. Существует современная облачная система Azintelecom. Предприниматели или граждане могут финансировать часть этих проектов и создавать альтернативы. Еще раз повторяю, что это социальный и ориентированный на будущее проект.

Если рассматривать как бизнес-проект, то в Азербайджане много краткосрочных проектов. Поскольку многие в Азербайджане нацелены на более короткий срок и прибыль, они не учитывают экстремальные условия, такие как пандемия или военное положение. Но у нас есть некоторые проекты, которые рассчитаны на ближайшие 10-15 лет и не нацелены на получение прибыли в короткие сроки.

- Интересно, что население и территория Израиля в несколько раз меньше, чем в Азербайджане. Но по инновациям, успешным стартапам эта страна занимает второе место в мире. А в Азербайджане практически каждая структура имеет отдельную структуру, которая поддерживает стартапы. Некоторые полагают, что стартапы не управляются из единого центра, отсюда и неэффективность в нашей стране. Насколько эти утверждения верны или почему мы не можем быть такими, как Израиль?

- Здесь мы можем привести еще несколько примеров. Такая маленькая страна, как Нидерланды, сегодня конкурирует с США в области сельского хозяйства. Но территориально он более чем в 100 раз меньше США. Также у нее низкие водные ресурсы и не очень качественная земля. Но они совершили революционные инновации в сельском хозяйстве. Тракторы и другая техника, используемая ими в настоящее время, управляются искусственным интеллектом, а не человеком. То, что они сделали, является ярким примером 4-й промышленной революции.

Сегодня Министерство сельского хозяйства Азербайджана имеет свой фонд, который оказывает поддержку стартапам. Кроме того, Агентство инноваций Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Innoland Службы Asan, Министерство экономики имеют 4 различные структуры. Я думаю, что централизация не нужна. Потому что их собственные специалисты должны принимать решения для стартапов, которые будут поддерживать развитие учреждения. Но мы думали о подготовке координации с центральной платформой. Мы внесли свои предложения правительству об этом. В настоящее время мы разрабатываем проект.

Чтобы стать страной стартапов, видение людей, стоящих во главе этих идей, должно быть сосредоточено на более долгосрочных перспективах. Наш народ любит краткосрочные перспективы. Но успешные проекты думают о долгосрочных перспективах. Я думаю, что мы должны пересмотреть наши критерии, чтобы добиться более серьезного успеха и в стартапах. Если у нас будут такие проекты, то и государство может оказать единовременную помощь или логистическую поддержку.