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Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink Американская компания SpaceX во вторник запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.
ИКТ
19 января 2022 г. 06:57
Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX во вторник запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Как передает Report, трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:03 по местному времени (06:03, бакинское время, 19 января). В этот раз на низкую околоземную орбиту выведут 49 микроспутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Нынешний запуск стал 36-м по счету в рамках программы Starlink, всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту около 2 тыс. спутников.

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