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Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink Американская компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.
ИКТ
14 сентября 2021 г. 08:15
Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте компании.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 20:55 по местному времени (07:55, бакинское время).

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск пояснил в Twitter, что на орбиту будет выведен 51 спутник модификации V1,5. Аппараты оснащены лазерными передатчиками, предназначенными для связи с другими спутниками Starlink. Это, по словам Маска, необходимо для обеспечения доступа в интернет "в высоких широтах и посреди океана".

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