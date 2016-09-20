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    Компания Opera выпустила браузер с поддержкой бесплатного VPN

    Активировать функцию можно в настройках браузера

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Компания Opera выпустила финальную версию десктопного браузера, получившего поддержку бесплатного VPN, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Активировать функцию можно в настройках браузера. После этого в Opera появляется значок, позволяющий следить за VPN-трафиком и переключать страны. Опция задействует для маскировки IP-адреса США, Канады, Голландии, Германии и Сингапура.

    Сервис, встроенный в Opera, является бесплатным и не имеет ограничений по трафику.

    Кроме того, в новую версию браузера встроен блокировщик рекламы.

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