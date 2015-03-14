Компания Facebook купила поисковик TheFind

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В компании Facebook заявили о покупке шопинг-поисковика The Find, передает Report со ссылкой на Associated Press.

Условия сделки не разглашаются. Окончательно она должна быть оформлена в течение ближайших нескольких недель.

TheFind будет закрыт, часть его сотрудников перейдут работать в Facebook. Поисковик, позволяющий отыскать нужные товары в близлежащих магазинах, будет инкорпорирован в соцсеть с целью усовершенствовать ее рекламные сервисы.