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    Компания Facebook купила поисковик TheFind

    Поисковик будет инкорпорирован в соцсеть с целью усовершенствовать ее рекламные сервисы

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В компании Facebook заявили о покупке шопинг-поисковика The Find, передает Report со ссылкой на Associated Press.

    Условия сделки не разглашаются. Окончательно она должна быть оформлена в течение ближайших нескольких недель.

    TheFind будет закрыт, часть его сотрудников перейдут работать в Facebook. Поисковик, позволяющий отыскать нужные товары в близлежащих магазинах, будет инкорпорирован в соцсеть с целью усовершенствовать ее рекламные сервисы.

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