Компания Bakcell в очередной раз получила сертификат Socially Devoted

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell награждена сертификатом Socially Devoted (социально ориентированный) за последний квартал 2017 года.

Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

Широко известная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности крупных компаний всего мира в социальных сетях, проанализировала деятельность азербайджанских компаний в сети Facebook в период с 01 октября по 31 декабря 2017 года. Bakcell с гордостью сообщает, что согласно результатам данного мониторинга, компания продемонстрировала 100%-й результат по ответам на вопросы абонентов на своей официальной странице в Facebook. Это четвертый по счету сертификат Socially Devoted, полученный компанией Bakcell в 2017 году, за количество ответов на вопросы клиентов в социальной сети Facebook.

Отметим, что на страницу Bakcell в Facebook подписано более 400 000 человек.