Компания Bakcell приняла участие в очередной карьерной выставке

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке, организованной Западным Каспийским университетом (Qərbi Kaspi Universiteti).

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Компания Bakcell, известная своей корпоративной социальной активностью, уделяет большое внимание вопросам образования и карьерного развития азербайджанской молодежи. Так, 10 марта 2018 года Bakcell в очередной раз принял участие в карьерной выставке, на этот раз организованной Западным Каспийским университетом. В рамках карьерной выставки, в которой приняли участие более 50 крупнейших компаний страны, Bakcell представил вакансии и возможности прохождения практики в департаментах продаж и маркетинга компании. Студенты и выпускники Западного Каспийского университета также были ознакомлены с информацией о Bakcell и инновационном подходе к клиентам компании и предоставляемым продуктам и услугам. Благодаря этому, стенд мобильного оператора на карьерной выставке привлек большое внимание студентов.

Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным 14 декабря 2017 года между Bakcell и Западным Каспийским университетом, стороны согласились сотрудничать в таких сферах как наука, образование и подготовка кадров, а также других направлениях, представляющих взаимный интерес. Работы, осуществление которых планируется в рамках данного сотрудничества, окажут положительное влияние на развитие образования и экономики в нашей стране и в то же время внесут большой вклад в процесс воспитания азербайджанской молодежи и помогут студентам стать востребованными специалистами на рынке труда.

Компания Bakcell вносит свой посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи, обеспечивая молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства.