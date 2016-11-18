Компания Bakcell открыла в Сумгайыте центр обслуживания и продаж

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает расширять сеть центров обслуживания и продаж с целью сделать услуги и продукты компании еще более доступными для абонентов. В рамках данной деятельности в городе Сумгайыт состоялось открытие очередного третьего Центра обслуживания и продаж компании.

Как сообщает Report, посетив концептуально новый и с обновленным дизайном Центр обслуживания и продаж компании Bakcell по адресу ул. Узеира Гаджибекова (рядом с Шарг Базары) в городе Сумгайыт клиенты смогут получить информацию о продуктах и услугах, предлагаемых Bakcell, а также ознакомиться и протестировать различные мобильные устройства.

"Сумгайыт - это один из городов с наиболее обширной базой наших абонентов. Центр обслуживания и продаж, на открытии которого мы собрались, является самым крупным центром Bakcell в Азербайджане. Мы верим, что жители и гости города смогут с легкостью воспользоваться нашими услугами в данном центре", - отметил главный исполнительный директор Bakcell Николай Бекерс.

Отметим, что на данный момент Bakcell предлагает своим абонентам самое высокое качество обслуживания посредством 30 центров обслуживания и продаж, функционирующих как в столице, так и в регионах страны. Компания Bakcell продолжит расширять географию расположения своих центров с целью сделать услуги компании еще более доступными.