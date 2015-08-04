​Количество установок Windows 10 по миру достигло 67 миллионов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Операционная система Windows 10 уже установлена на более чем 67 млн. устройств по всему миру, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Это означает, что в первые дни выпуска на планете ежесекундно производилось в среднем по 162 инсталляции. При этом число зарегистрированных участников программы Windows Insider, позволяющей получить обновление в приоритетном порядке, на момент выхода Windows 10 составляло примерно 5 млн.

Microsoft рассчитывает достичь 1 млрд. установок Windows 10 в течение ближайших трех лет. В настоящее время доступны версии ОС Home и Pro, а также Enterprise и Education. Выход Windows 10 Mobile состоится осенью.