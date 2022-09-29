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KOBİA: Некоторые субъекты МСП, получившие сертификат стартапа, бездействуют

KOBİA: Некоторые субъекты МСП, получившие сертификат стартапа, бездействуют Часть субъектов МСП, которым Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало сертификат стартапа, не функционируют.
ИКТ
29 сентября 2022 г. 11:38
KOBİA: Некоторые субъекты МСП, получившие сертификат стартапа, бездействуют

Часть субъектов МСП, которым Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало сертификат стартапа, не функционируют.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства Самир Гумбатов на конференции “Экосистема финтех в Азербайджане: сегодня и завтра”, организованной в Баку Азербайджанской финтех-ассоциацией.

"Мы в основном поддерживаем стартапы. За последние два года мы выдали сертификаты стартапа около 60 субъектам МСП. Однако есть неактивные стартапы, которым мы выдаем сертификаты. Ряд стартапов испытывают финансовые трудности. В будущем мы должны уделять много внимания вопросу их финансирования, чтобы они могли занять свое место в экономике страны", - отметил он.

С.Гумбатов сказал, что KOBİA отдают предпочтение безналичным операциям, участвуют в их стимулировании: "Мы используем имеющиеся у нас финансовые и нефинансовые инструменты для развития микро -, малого и среднего предпринимательства. Кроме того, мы стремимся к созданию электронных платформ, упрощению предоставления услуг людям. В настоящее время мы работаем над несколькими платформами, и некоторые из них уже запущены. Также предпочтение отдается электронизации услуг в домах МСП, введенных KOBİA в эксплуатацию в регионах. В ближайшее время в Баку также будет сдан в эксплуатацию дом МСП".

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Startap” şəhadətnaməsi almış KOB subyektlərinin bir qismi fəaliyyətsizdir"

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