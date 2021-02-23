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Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников

Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников Старт производства ожидается в октябре этого года
ИКТ
23 февраля 2021 г. 09:25
Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников

Китайский автопроизводитель Geely Holdings Group в 2021 году приступит к выпуску коммерческих спутников.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом говорится в сообщении компании.

Государственный комитет по делам развития и реформ Китая выдал разрешение на организацию производства спутников на заводе, который принадлежит Geely Technology Group.

Таким образом, Geely станет первым в Китае автопроизводителем, который сможет производить космические аппараты для коммерческого использования.

На завод, расположенный в городе Тайчжоу провинции Чжэцзян на востоке страны, уже доставлена первая партия оборудования. Старт производства ожидается в октябре этого года. Проектная мощность завода превысит 500 спутников в год.

По заявлению Geely, она создала промышленную цепочку, охватывающую разработку, производство, запуск и рыночное применение космических аппаратов.

Отметим, что Geely является глобальной автомобильной группой, владеющей рядом хорошо известных брендов, включая Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Cars, Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие. Штат Geely превышает 52 тыс. сотрудников.

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