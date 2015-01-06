Китайская компания ослабила лидерские позиции на мировом рынке смартфонов

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Китайская компания Xiaomi вошла в тройку лидеров по объемам продаж на мировом рынке смартфонов. Компания, вышедшая на рынок смартфонов в апреле 2010 года, на данный момент по показателям продаж отстает только от Apple и Samsung.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Money, Xiaomi в 2014 году продала 61 млн. смартфонов, заработав при этом 12 млрд. долларов США. Отметим, что за 9 месяцев прошлого года Apple продала 118 млн. iPhone (информация по IV кварталу пока не представлена).

Наряду с этим отмечается, что новый производитель смартфонов уже опередил Samsung на китайском рынке. Компания по рыночной стоимости (45 млрд. долларов) опережает такие гиганты как Sony, LG и Motorola.

Эксперты Xiaomi прогнозируют рост продаж смартфонов в 2015 году до 100 млн. штук. Компания уже вышла на рынки Индии, Индонезии, Мексики и Турции и в ближайшее время планирует выйти на азербайджанский рынок.

Отметим, что стоимость производимых китайской компанией смартфонов составляет 100-300 долларов.